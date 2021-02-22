Футболисты «Зенита-2» спасли человека из пожара

Во время сборов в Турции Ислам Жилов, Луис Анула и Никита Симдянкин спасли мужчину из огня. Игроки футбольного клуба «Зенит-2» во время пробежки по базе услышали крик и увидели возгорание в одном из подсобных помещений. Молодые люди не растерялись и сумели помочь работнику тренировочной базы.

Так, в субботу Ислам и Никита доставали из пожара мужчину, а Луис устранил огонь с помощью огнетушителя. Затем спортсмены вызвали скорую, и мужчина пришел в себя. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

«21 февраля во время пробежки Жилов, Симдянкин и Анула побежали на крик в одно из подсобных помещений базы, где произошло возгорание. С помощью огнетушителя Луис потушил пожар, а Ислам и Никита вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую», - отмечают сотрудники клуба.