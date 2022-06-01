Закон о Fan ID начал действовать в России

С 1 июня в Российской Федерации вступает в силу закон о паспортах болельщиков Fan ID. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Они обязывают спортивных болельщиков иметь специальную спортивную карту, чтобы пройти на арену перед матчем любимой команды.

Финал Лиги чемпионов в итоге перенесли из Петербурга в Париж, где на арене вспыхнули беспорядки. Как пишет «МК в Питере», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что в России ситуация сложилась бы по-другому.

Точный перечень соревнований, для посещения которых болельщику потребуется Fan ID, пока не определен. Для оформления паспорта болельщика фанату необходимо подать через портал Госуслуг заявление в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).