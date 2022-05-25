«Зенит» лишится Магомеда Оздоева

Петербургский футбольный клуб «Зенит» покидает Магомед Оздоев. Информация об этом появилась на сайте клуба в среду, 25 мая.

Магомед Оздоев играл за «Зенит» 4,5 года. За это время он провел 116 матчей, в которых забил 8 мячей. На его счету также 18 результативных передач.

Болельщики футбольного клуба «Зенит» не в восторге от введения Fan ID. Как пишет «МК В Питере», фанаты намерены игнорировать матчи клуба из-за нововведения.

Уходящий из клуба Магомед Одзоев поблагодарил не только руководство клуба, тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба, но также работников базы. Он отметил, что без последних команда не смогла бы достичь таких результатов. Спортсмен также выразил особую благодарность болельщикам, которые всегда оказывали «Зениту» поддержку.