«Зенит» играет на выезде с «Нижним Новгородом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в субботу, 21 мая, играет с нижегородской командой «Нижний Новгород». Игра проходит на домашнем стадион соперника. Матч начался в 17:00.

Как пишет «МК в Питере», ранее петербургский футбольный клуб назвал состав команды, который вышел сегодня на поле. В него вошли Одоевский, Сергеев, Круговой, Мостовой, Кузяев, Алип, Адамов, Барриос, Сутормин и капитан команды Дзюба.

Сегодняшний матч входит в завершающий тридцатый тур Российской Премьер-лиги 2021/22. Бригаду арбитров на игре «Зенита» с «Нижним Новгородом» возглавляет Виталий Мешков.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно — за несколько туров до финиша. «Нижний Новгород» дебютировал в премьер-лиге в завершающемся сезоне и клубу очень нужны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи.