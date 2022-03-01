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Местом проведения ЧМ по хоккею-2023 могут оставить Петербург

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© Фото: pixabay.com

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Об оптимистичных планах рассказал президент Международной федерации хоккея.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф с оптимизмом смотрит на возможность сохранения за Петербургом права провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Об этом он сообщил изданию «Р-спорт».

Право проведения молодежного чемпионата мира ранее потеряли Омск и Новосибирск. Но, как пишет «МК в Питере», в отношении взрослого чемпионата мира, как пояснили в IIHF, таких решений пока не планируется.

Чемпионат мира по хоккею в Петербурге должен пройти на домашней площадке клуба СКА - новой «СКА Арене», которая в настоящее время находится в стадии строительства, с 5 по 21 мая 2023 года. Завершить работы планируется уже осенью текущего года. Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин в ходе осмотра строящейся арены назвал её бриллиантом в короне российских спортивных объектов.

Новый спортивный объект будет интересен и для тех, кто спортивным мероприятиям предпочитает культурные. На новой «СКА Арене» планируется проводить концерты, посетить которые одновременно смогут до 23 тысяч человек. Для развлекательных мероприятий на новой арене установят современную акустическую систему, исключающую возникновения эффекта эха.

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