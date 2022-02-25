Финал Лиги чемпионов УЕФА примет Париж, а не Петербург

Финальный футбольный матч Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге в мае 2022 года, проведут в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА по итогам внеочередного заседания исполнительного комитета, которое созвали в связи с серьезной эскалацией ситуации в Европе.

Матч состоится в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» 28 мая 2022 года и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.