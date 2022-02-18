Эксперт уверен, что у российских хоккеистов есть шансы на Олимпийский финал

Спортивный эксперт Петр Казанский дал прогноз на полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине между Россией и Швецией. Он поделился с «АБН» мнением, что россияне имеют шансы на выход в финал.

Полуфинальный матч начнется в пятницу, 18 февраля, в 16:10 по московскому времени. Спортивный функционер Петр Казанский напомнил, российские хоккеисты «долго запрягают», но всегда выходят в финальную часть. Он также уточнил, что европейские хоккейные сборные в настоящее время демонстрируют не самую лучшую игру.

Объясняя не слишком высокие результаты европейских команд, Петр Казанский уточнил, что в играх не участвуют спортсмены, которые заняты в НХЛ. С учетом составов команд он сравнил игры с чемпионатом Континентальной Хоккейной Лиги.

Петр Казанский посетовал, что заинтересованность в хоккее в настоящее время не слишком высока и ощущается нехватка Овечкина, Кузнецова, Малкина. Однако он выразил надежду, что российская сборная сыграет достойно и выйдет в финал. Спортивный функционер сделал ставку на то, что в финальном турнире Олимпиады встретятся матчи России и Финляндии.

Финны, по мнению Казанского, находятся в прекрасной форме. В четвертьфинальном матче они обыграли сборную Швейцарии. Сборная России вышла в полуфинал, обыграв Данию со счетом 3:1.