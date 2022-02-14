Фигуристка Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева будет выступать на личном турнире Олимпийских игр в Пекине. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд отметил, что Камилу Валиеву и другие заинтересованные стороны известили о положительной допинг-пробе, взятой 25 декабря, только 8 февраля. Таким образом было нарушено право спортсменки на юридическую защиту.

Спортивный арбитражный суд также принял во внимание, что Камиле Валиевой меньше 16 лет. Таким образом она имеет статус «защищенной персоны. В релизе отмечается, что в антидопинговых правилах WADA и РУСАДА говориться об особом подходе, других стандартах свидетельств и смягченных санкциях в отношении лиц с таким статусом.