Американский журналист рассказал, почему спросил российского лыжника о допинге

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал, почему задал российскому лыжнику Александру Большунову, выигравшему золото на Олимпийских играх, вопрос возможном применении допинга. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Журналист подтвердил, что у него нет оснований в чем-либо обвинять Александра Большунова. Однако, по его словам, американцам сложно полностью верить в победы россиян после прежней истории с допингом россиян. Натаниэль Херц также отметил, что сегодняшнюю победу в скиатлоне спортсмен одержал с огромным преимуществом.

Завоеванное золото стало первым олимпийским в карьере спортсмена. На Играх 2018-го года Александр Большунов завоевал три серебра и одну бронзу.