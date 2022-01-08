Автодром под Петербургом подготовят к «Формуле-1»

Летом 2023 года на автодроме «Игора Драйв» в 53 километрах от Петербурга пройдет гранпри России «Формула-1». Как сообщает «Деловой Петербург», для большей эффектности гонок трассе добавят виражей и перепадов высоты.

Автодром «Игора Драйв» в настоящее время имеет категорию Grade 1, то есть может проводить гонки самого высокого уровня. После модернизации обновленная трасса станет на километр длиннее. Её общая протяженность составит 5182 метра. Модернизация также позволит увеличить перепады высот на спусках и подъемах не менее 12 градусов.

Сейчас гранпри России проводится на автодроме Олимпийского парка в Сочи.