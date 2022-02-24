St. Petersburg Open может получить новый статус

Организаторы международного теннисного турнира St. Petersburg Open совместно с АТР ведут переговоры о получении нового статуса ATP 500 или ATP 1000. Об этом 24 февраля сообщает «Страна советов» со ссылкой на телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Он отметил, что 25-й сезон закрепил за St. Petersburg Open статус турнира высочайшего класса.

«Соответственно, при изменении статуса организаторы не могли сохранить за собой лицензию турнира ATP 250 и передали ее коллегам в Казахстане. Вместе с повышением уровня, петербургский турнир изменит и даты проведения», — рассказал подробности Пиотровский.