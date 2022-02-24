На севере Петербурга может закрыться стадион «Олимпийские надежды»

В Приморском районе Петербурге под угрозой закрытия оказался спортивный стадион «Олимпийские надежды». Об этом сообщают в социальных сетях местные жители.

Стадион работает на территории Удельного парка с 1948 года. В настоящее время на нем проходят тренировки конькобежцев, лыжников и легкоатлетов. Еще в 2021 году часть объектов была признана аварийными и теперь спортивные секции вынуждены покинуть территорию до мая 2022 года.

«Мы, жители микрорайона ходим на этот стадион, мы занимаемся спортом, бегаем там, туда приходят бабушки и дедушки. Хочется оставить все, как есть: в доступности для жителей микрорайона. Мы пришли к председателю Комитета по физической культуре и спорту, чтобы он нам ответил: кто дал разрешение передать этот участок земли Газпром-Зенит», — посетовала одна из местных жительниц.