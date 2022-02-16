Российских хоккеистов поздравил с выходом в полуфинал Олимпиады вице-губернатор Петербурга Пиотровский

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поздравил российскую хоккейную сборную с победой над датчанами и выходом в полуфинал Олимпийских игр. Об этом 16 февраля сообщает «СТРАНА СОВЕТОВ».

«Наши хоккеисты в полуфинале! Обыграли датчан в 1/4 со счетом 3:1! В составе олимпийской сборной выступают представители Петербургского СКА: Никита Гусев, Самонов Александр и Марченко Кирилл. Поздравляю!», — порадовался за спортсменов в своем телеграм-канале Пиотровский.

В матче с Данией особо отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Ворота российской команды сумел пробить Франс Нильсен. В полуфинале наши хоккеисты встретятся с Финляндией или Швейцарией. Противника определит их совместный матч.