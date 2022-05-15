В Пушкине «Царскосельский марафон» пробежали 5 тысяч человек

В Пушкине сегодня стартовал "Царкосельский марафон". Более пяти тысяч участников вышли на дистанции.

Трасса традиционно проходила по исторической части города. В мероприятии приняли участие как профессионалы, так и любители со всей страны.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", из Смоленска в Пушкин приехала семья Баранова. Муж осилил 42 километра, а дети - три.

Всего было несколько дистанций: 3, 11, 21 и 42 километра. Трасса была не только комфортной, но и красивой. Открыточные виды могли увидеть на каждом маршруте.