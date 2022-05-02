В деревне Хирвости стартовал сезон конного спорта Петербурга

Под Петербургом открыли летний сезон конного спорта. В его рамках собрали 22 клуба и 80 уастников. Первые в этом году конноспортивные соревнования состоялись во Всеволожском районе. Об этом сообщает федерация конного спорта Петербурга.

Первый кубок в сезоне этого года прошел в минувшие выходные на базе конноспортивного клуба «Вента-Арена» в деревне Хирвости. В них приняли участие более 80 участников из 22 клубов.

Все выступающие были на молодых лощадях. Турнир проходил на открытом грунте и позволил понять в какой форме находятся спортмены и лошади.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что тысячи петербуржцев посетили фестиваль ледоколов в первый день.