Разная судьба крупных российских стадионов

Так, некоторые из них России подарила Олимпиада-80, навсегда изменившая облик Москвы. Столицу, согласно градостроительному плану, разделили на несколько зон, в каждой из которых возвели свой спорткомплекс. Среди них, например, “Сокольники”, первоначально представлявшие собой обычную хоккейную коробку. Сейчас там работают теннисные корты, хореографические залы и хоккейная площадка. Или ”Олимпийский”, которого теперь уже нет, однако его возведение успел застать петербургский журналист Станислав Таратынов.

“Когда буквально за две недели до начала Олимпиады я был с туристической группой в Москве, мы проезжали этот объект. Мне тогда казалось, что работы невпроворот: черная земля вокруг, строители вовсю трудятся. А приехал потом на мероприятие и увидел на месте, где был строительный мусор, зеленую травку. То есть проработали очень эффективно и ударно”, — рассказал он.

Спортивное наследие оставила и сочинская Олимпиада. Среди ее знаменитых сооружений - дворец спорта “Большой”. Удобство и функциональность этого и других объектов в Олимпийском парке отметил советский баскетболист, журналист и комментатор Владимир Гомельский.

“В Сочи все было продумано. В Олимпийском парке построили не только стадион, где состоялись церемонии открытия и закрытия [“Фишт”], но и замечательный ледовый дворец “Большой”, а также потрясающий и первый в нашей стране центр, где проходили соревнования по керлингу [“Ледяной куб”], которые я много комментировал”, — перечислил он.

Сейчас в “Большом” базируется местная команда КХЛ. Кроме того во дворце проводятся массовые мероприятия - концерты, спортивные соревнования, выставки, форумы и т.д.

В Петербурге к чемпионату мира по хоккею 2000 года построили Ледовый дворец. Он рассчитан на 12,3 тыс. зрителей. Сегодня там играет петербургский клуб СКА. Как появился этот стадион хорошо помнит помощник председателя Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб.

“Было принято решение возвести его по образцу финской Хартвалл Арены, приуроченной к чемпионату мира по хоккею 1997 года. Новый современный многофункциональный стадион. Он создал совершенно новую инфраструктуру Невского района и для людей, которые жили в районе станций метро "Дыбенко" и "Проспект Большевиков" стал центром притяжения, потому что такого как сейчас количества торговых центров еще не было”, — рассказал он.

В 2023 году в Северной столице состоится очередной чемпионат мира по хоккею. Чести принять его удостоится новый строящийся многофункциональный комплекс “СКА Арена”.

“СКА Арена - это прорыв, это объект совершенно другого уровня, который, я уверен, однажды станет одним из символов нашего города”, — уверен Игорь Сологуб.

“После чемпионата мира у команды СКА появится своя арена. Хоккейная академия СКА, дети, юноши, юниоры переедут под одну крышу. Это здорово”, — считает Владимир Гомельский.

Действительно, рассчитанная на 21,5 тыс. зрителей СКА Арена впоследствии приютит у себя всех желающих связать свою жизнь со спортом, поскольку в комплексе откроются детские секции. А рядом появится большой парк, где можно будет и тренироваться, и отдыхать.