Петербург занял первое место по качеству образования в России

Рейтинг городов России по качеству образования составлялся федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Качество образования определялось по нескольким критериям. К ним относились результаты обучения школьников, качество управления школьной образовательной системой, а также практикоориентированность. Кроме того, по каждому из этих пунктов составлялся отдельный результат.

Рособрнадзор сообщает, что последнее место среди всех российских городов по качеству образования заняла Башкирия. У республики самые низкие показатели по эффективности управления качеством образования. Образовательное равенство и функциональная грамотность учащихся также находится на низком уровне.

Первое место в составленном рейтинге занял Санкт-Петербург, который набрал 92,1 балла.