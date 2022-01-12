Ленобласть входит в число лучших по качеству управления

Лучшие регионы по качеству управления в 2021 году определили в России. Как сообщает «ЛентТВ24», Ленинградская область названа в десятке лучших в исследовании «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году».

Область стала седьмой. Её суммарный показатель составил 0,704 при максимуме в единицу. Перед Ленинградской областью в рейтинге расположились Тюменская область, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Белгородская области и Чечня.

При оценке учитывались результаты региона по трем блокам: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Для анализа использовали статистические данные региона, в том числе обеспеченность врачами, расходы на образование, уровень долговой нагрузки. Свое мнение по каждому региону также озвучивали эксперты. В числе других вошедших в расчет рейтинга показателей: уровень поддержки главы региона и результат «Единой России» на региональных выборах.