Петербургское образование признано лучшим в России

В Петербурге обсудили на этой неделе потенциал города в сфере инноваций, науки, спорта и образования с федеральными партнерами. В ходе встречи был озвучен рейтинг качества школьного образования в стране.

Согласно результатам, Петербург занимает первое место. В связи с этим губернатор города на Неве Александр Беглов выразил благодарность учителям, работающим в петербургских школах.

Кроме того, на встрече с федеральными партнерами Александр Беглов заключил соглашение о развитии массового футбола в Петербурге, а также вузы Петербурга получили федеральные гранты на проекты по изучению Арктики.