Москва и Петербург лидируют по качеству школьного образования согласно рейтингу Рособрнадзора

Рейтинг был опубликован на официальном сайте ведомства. О том, какие регионы России занимают лидирующие позиции по качеству школьного образования, рассказал директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Так, пять первых строчек рейтинга заняли: Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, Калининградская область, Ярославская область.

Согласно рейтингу, хуже всего ситуация со школьным образованием обстоит в республиках Ингушетия, Дагестан, Чеченской республике, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской Республике.

Среди критериев, по которым оценивалось качество образования – результаты обучения школьников, практико-ориентированность программы, управление системой школьного образования и другие.