В Ленобласти планируют создать инновационный научно-технический центр «Приморская долина»

Во вторник, 31 августа, в Санкт-Петербурге государственном морском техническом университете состоялось совещание под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. На собрании обсуждалось создание инновационного научно-технического центра «Приморская долина» в Ленинградской области.

Новый центр будет направлен на разработку и внедрение технологий для освоения шельфа в Арктике. Здание будет расположено на территории учебно-научной базы «Приморская». Ранее на этом месте сотрудники морского технического университета занимались испытанием кораблей.

«Благодаря поддержке частных инвесторов, Минобрнауки и внебюджетных средств самой корабелки, осуществляется строительство и совершенствование учебно-научной и социально бытовой базы университета», — заявил Патрушев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город будет оказывать поддержку в создании нового центра.