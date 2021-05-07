В Ленобласти появится научный центр по освоению Арктики

В Ленинградской области планируют открыть инновационный научно-технологический центр «Приморская долина», который займется разработкой технологий по освоению Арктики. Об этом сообщает Глеб Туричин, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

ИНТЦ «Приморская долина» поможет в освоении арктического шельфа. Кроме того, на территории научно-учебной базы появится университет. На данный момент подготавливаются соответствующие документы, а осенью текущего года университет подаст официальную заявку.

Таким образом, в научном центре будут создавать полную производственную цепочку для приборов и технологических комплексов по добычи полезных ископаемых на северном полюсе.