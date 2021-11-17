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Петербург впервые будет отмечать День преподавателя высшей школы

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© Фото: pixabay.com

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Праздник преподавателей вузов теперь будет отмечаться в России 19 ноября.

Петербург впервые готовится отмечать новый профессиональный праздник — День преподавателя высшей школы. Датой праздника выбрано 19 ноября — день рождения великого русского ученого Михаила Ломоносова.

В Петербурге в настоящее время семь десятков вузов. В них трудятся более 30 тысяч преподавателей и обучаются 317 тысяч студентов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в Петербурге сосредоточено более 10% научного потенциала России.

В Петербурге работают 317 научных организаций. Три крупных научных центра откроются в городе в ближайшие годы. Это ИНТЦ «Невская дельта» на базе Санкт-Петербургского государственного университета, ИНТЦ «ИТМО Хайпарк» на базе Национального исследовательского университета ИТМО и ИНТЦ «Приморская долина» на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

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