Эксперт рассказал, скажется ли повышение тарифов ЖКХ на долгах населения

Годовая сумма по просроченной квартплате в России составляет на данный момент 767 миллиардов рублей. Социолог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о том, вызывает ли сложности в этой ситуации грядущие повышение тарифов.

В разговоре с “МК в Питере”, Федотов рассказал, что кардинальных перемен ждать не стоит. Судя по последним опросам, коммунальные тарифы располагаются за пределами пятерки беспокоящих россиян проблем.

Эксперт не отрицает, что сложности имеются. Однако у него нет ожиданий, что повышение тарифов на услуги ЖКХ станет “больной мозолью” для граждан.

“Повышение тарифов сразу на 9 % не может радовать, но ожиданий, что это подорвет ситуацию, тоже нет. Напомню, по прогнозам, инфляция будет в среднем порядка 13 %. Получается, что рост тарифов на коммунальные услуги окажется ниже, чем на продукты, одежду и связь”, – отмечает Федоров.