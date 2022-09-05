Названы соцсети, в которых обязательно регистрироваться Госорганам России

Названы социальные сети, в которых Госорганы РФ должны иметь официальные страницы.

Как пишет “МК Новгород”, премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением обязал государственные органы создавать и вести официальные профили в социальных сетях “Вконтакте” и в “Одноклассниках”.

Отмечается, что эти новые требования вступят в законную силу лишь 1 декабря текущего года. Госорганы могут создать аккаунт в любой из перечисленных социальных сетей. Также отмечалось, что распоряжение затронет также органы местного самоуправления, суды и подведомственные организации.

Помимо актуальной информации, публиковать госведомства будут отчеты о проделанной работе и комментарии по значимым вопросам.