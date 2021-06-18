СПбГЭУ переходит на дистанционку

Один из ведущих вузов Петербурга сообщил о переходе на дистанционное обучение. Так, Санкт-Петербургский государственный экономический университет перейдет на дистант уже с 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующий указ подписал Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ. Причиной перевода студентов на онлайн обучение стало ухудшение эпидобстановки в Петербурге.

Сообщается также, что экзамены пройдут по особой программе для дистанционного формата. Кроме того, вуз руководствуется последними рекомендациями правительства России.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.