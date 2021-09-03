Путин призвал запустить грузовые рейсы между Петербургом и Владивостоком

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума призвал запустить грузовой маршрут между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Данное сообщение между городами пройдет по Северному морскому пути.

«Прозвучало предложение запустить по Северному морскому пути контейнерную линию на регулярной круглогодичной основе. Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора. Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать и мы сделаем это в конце концов», — заявил глава государства.

Также Путин добавил, что регулярные рейсы по перевозке грузов, а также контейнеров, нужно открыть уже со следующего года для того чтобы обкатать маршрут и сформировать грузовую базу.