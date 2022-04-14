Шествия «Бессмертного полка» в России проведут в обычном формате

В текущем году шествия бессмертного полка в городах России пройдут в традиционном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров на на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». В День Победы участники, как и раньше, пройдут праздничными шествиями с портретами по улицам городов.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева отметила, что частники акции смогут распечатать портреты бесплатно. Для этого необходимо обратиться в ближайший МФЦ или отделение Почты России. Предыдущие два года акция проходила в формате онлайн в связи с действующими ограничениями по коронавирусу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржца осудили за публикацию на сайте «Бессмертного полка» фотографии изменника Родины.