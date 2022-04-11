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Петербуржца осудили за публикацию на сайте Бессмертного полка фотографии изменника Родины

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© Фото: pixabay.com

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Суд приговорил Георгия Громаду к 300 часам обязательных работ.

Санкт-Петербургский городской завершил рассмотрение дела Георгия Громады, которого обвиняли в распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщила Прокуратура Петербурга, подсудимого признали виновным.

Суд установил, что Георгий Громада опубликовал на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии Петра Николаевича Краснова. Подсудимый точно знал, что последний признан изменником Родины приговором Военной коллегии Верховного суда СССР.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд избрал меру пресечения для петербургского врача, которая получала вознаграждение в реестр недостоверных сведений о вакцинации от коронавируса.

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