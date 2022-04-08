Суд избрал меру для петербургского врача, обвиняемой в фиктивной вакцинации

В Калининском районном суде Петербурга вынесли решения в отношении врача-терапевта, которая работает в городской поликлинике №54. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, ей запретили пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу, а также посещать массовые мероприятия.

Врач является фигурантом дела о фиктивной вакцинации. В материалах дела значится, что она внесла данные о вакцинации петербуржца в регистр вакцинированных от коронавируса. Предварительно она получила от него 10 тысяч рублей вознаграждения.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что петербургских врачей заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации. Полиция задержала семерых врачей и медработников.