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Петербургских врачей заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

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© Фото: Baltphoto

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Полиция задержала семерых врачей и медработников.

В Петербурге задержаны члены преступной группы, которых подозревают в продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, всего задержано семь человек, в число которых входят медицинские работники и посредники.

Следствие считает, что медики сами искали не желающих вакцинироваться от коронавируса. За услугу оформления сертификата без вакцинации брали от 5 до 15 тысяч рублей. Получив деньги, медработники вносили сведения о заказчиках в медицинский регистр.

Полиция установила, что покупателями стали не менее полутора тысяч петербуржцев. Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за сутки в городе зарегистрировали 715 новых случаев коронавируса.

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