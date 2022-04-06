Отдых на майских праздниках предложили продлить

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой продления отдыха россиян на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году, согласно производственному календарю, россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. Владислав Даванков предлагает сделать нерабочими также 4, 5 и 6 мая. Если инициатива будет принята, россияне будут отдыхать 10 дней подряд.

Необходимость таких изменений политик объяснил тем, что начинается сезон посадок. Он предложил посвятить эти дни тому, чтобы осенью у россиян была еда.

Владислав Даванков пояснил, что в России есть проблемы с семенами и материалом, который используется для продовольственной безопасности страны.