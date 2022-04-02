Минобрнауки рекомендовал вузам перенести контент на отечественные платформы

Минобрануки направило вузам письмо, предложив перенести свой контент с видеохостинга YouTube на отечественную платформу RuTube. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что вузы автономны в принятии своих решений, а письмо носит рекомендательный характер. Уточняется, что письмо направлено на увеличение уровня представленности российских вузов в VK.Video и Rutube.

В ведомстве пояснили, что текущий тренд на импортозамещение касается и интернет-платформ. Вузам предлагается перенести контент, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимальном количестве ресурсов.