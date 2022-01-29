Путин поручил Минюсту проанализировать закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции проанализировать закон об иностранных агентах. Такое поручение было дано на прошедшем 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Поручение также значится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля 27 января. Анализом закона Минюст займется совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. При необходимости ведомства должны предоставить предложения о совершенствовании закона в срок до 1 мая.