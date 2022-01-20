В России могут в разы увеличить штраф за поджигание сухой травы

В России могут в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Как сообщается на сайте Государственной думы, такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях планируется рассмотреть в первом чтении во время весенней сессии.

Поправки предусматривают штрафы для физических лиц за нарушения правил пожарной безопасности в лесу в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составить от 100 до 400 тысяч рублей.

Если поправки примут, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности рядом с лесом будет караться штрафом в размере от 30 до 40 тысяч рублей для физических лиц.