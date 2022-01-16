В России предлагают запретить продажу алкоголя в выходные

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу алкоголя в России в выходные. По мнению автора инициативы, она позволит сохранить здоровье граждан.

В интервью Ura.ru парламентарий отметил, что такая практика уже существует во многих странах мира. Он пояснил, что подобное решение позволяет реально снизить объем потребления спиртных напитков.

Еще одна инициатива Султана Хамзаева касается минимального возраста, с которого разрешена продажа алкоголя. Депутат предложил поднять его с нынешних 18 до 21 года. Такое предложение он назвал важным с точки зрения обороноспособности и выживания нации.