В Петербурге выбрали лучших телевизионщиков страны

В Петербурге состоялся финал премии в области профессиональных телевизионных достижений «ТЭФИ-Регион». В ней приняли участие 54 представителя отрасли из различных регионов России.

Премия «ТЭФИ-Регион» в это году отмечает свой юбилей. Лучших в региональном телевидении выбрали уже в двадцатый раз. Прямая трансляция вручения премии прошла на телеканале «Санкт-Петербург».

Всего на конкурс в этом году поступило более четырех сотен работ. Жюри выбирало лучшие информационные, просветительские, спортивные программы, а также интервьюеров, репортеров, режиссеров и операторов.

Лучшими в различных номинациях стали представители Самары, Черкесска, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону и Пскова. Лучшей информационно-развлекательной программой признана передача «Утро в Петербурге» телеканала «Санкт-Петербург».