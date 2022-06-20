Запрет иностранных соцсетей не оставит выборы без политической рекламы

Петербуржцам рассказали, как повлияет на количество политической рекламы запрет в России иностранных социальных сетей.

В 2024 году в Северной столице должны пройти выборы губернатора и депутатов городских муниципальных советов. Не секрет, что для достижения необходимых результатов политтехнологи наряду с традиционными инструментами используют социальные платформы.

Так, партия «Новые люди» стала лидером по количеству созданных сториз в одной из соцсетей, показывала высокие результаты по размеру аудитории и частоте публикаций. Об этом сообщает Neva.Today. А партия «Яблоко» была единственной, кто использовал для агитации TikTok.

Член общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что до 2024 года у петербургских политтехнологов есть время на подготовку – развить не только телеграм-каналы, но аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что сейчас наблюдается взрывной рост аудитории Telegram и «ВКонтакте». По его словам, большая часть пользователей запрещенных соцсетей просто перейдет на другие ресурсы.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что петербургский волонтер от ЛДПР сдал агитационные материалы партии на макулатуру и получил небольшое вознаграждение.