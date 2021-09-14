Петербургский волонтер от ЛДПР сдал агитационные материалы партии на макулатуру

«Интерфакс» с ссылкой на информированный источник 14 сентября сообщил о том, что полиция решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

В Петербурге волонтер ЛДПР 7 сентября получил агитационные материалы и отнес их на макулатуру.

32-летний петербуржец получил от одного из руководителей отделения ЛДПР 25 тысяч агитационных брошюр. Больше половины волонтер в тот же день сдал в пункт приема макулатуры в Московском районе и получил небольшое вознаграждение.

После этого координатор регионального отделения ЛДПР Вячеслав Дюбков обратился в полицию. Он сообщил о том, что члены партии обнаружили эти агитационные материалы по адресу пункта приема и вернули их.

Волонтера вызвали в отдел и он дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.