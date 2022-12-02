“Законом предусмотрено”: все петербургские вице-губернаторы обзавелись страницами в ВКонтакте

В Петербурге 1 декабря вступил в силу закон, обязывающий госорганы вести свои страницы в социальных сетях. Чиновники, понимая всю важность, приступили к работе заранее.

В Северной столице ежедневно составляется рейтинг работы вице-губернаторов в социальных сетях. Всего за 2022 год в госорганы в соцсетях поступило более 120 тыс. обращений от петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С помощью нового закона власти хотят добиться открытости сотрудников администраций любого уровня.

В Петербурге уже наметились лидеры среди чиновников, но есть и те, кто подходит к работе в соцсетях формально. Для таких госслужащих организуют обучающие курсы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице увековечат память врачей. Сейчас идет подготовка к празднованию 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Годовщина прорыва блокады Ленинграда будет праздноваться 18 января.