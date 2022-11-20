Вице-губернатор Петербурга анонсировал открытие памятника блокадному медику

Увековечить память врачей, что каждый день совершали подвиг, спасая жителей осажденного города, решили увековечить спустя 80 лет. Памятник откроют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский написал в своем Telegram канале о том, что сейчас идет подготовка к празднованию 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Годовщина прорыва блокады Ленинграда будет праздноваться 18 января, поэтому предстоящей зимой в городе установят памятник блокадному медику, чтобы почтить память всех врачей и медиков того времени.

Памятник будет установлен рядом с памятником всем педагогам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге планируют восстановить церковь Успения Пресвятой Богородицы, она же Спас на Сенной. По предварительным подсчетам на восстановление потребуется около 4 млрд рублей.