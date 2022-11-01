Главу комитета по тарифам Санкт-Петербурга сразу после отставки отправили работать в ТЭК

Дмитрия Коптина освободили от должности председателя комитета по тарифам Петербурга, которую он занимал на протяжении 14 лет. Он перешел на другую должность, а вместо него поставили Алексея Малухина.

Бывший глава комитета Коптин с 1 ноября вступает на должность первого заместителя генерального директора ГУП «ТЭК СПб», об этом стало известно от пресс-службы Смольного.

Кроме того, кадровые перестановки коснулись поста генерального директора ТЭКа. Теперь эту должность займет бывший глава службы по тарифам Нижегородской области и член совета директоров компании "Россети Ленэнерго" Алексей Малухин. Он был членом петербургского комитета по энергетике с 2021 года, после чего перешел на должность заместителя директора ГУП "Водоконал Санкт-Петербурга".

Дмитрий Коптин возглавлял комитет с 2008 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что замглаве комитета Смольного разрешили отправится добровольцем в зону СВО.