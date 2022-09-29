Замглаве комитета Смольного разрешили отправится добровольцем в зону СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил решение заместителя главы комитета по молодежной политике Ивана Есипова отправится в качестве добровольца в зону спецопрерации.

Замглавы комитета по молодежной политике Петербурга после аспирантуры проходил срочную службу в армии. Губернатор Беглов отметил, что хоть и жаль расставаться с опытным специалистом, но не поддержать рвение Ивана Есипова он не мог. Об этом пишет “Деловой Петербург”.

"С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", — сказал Беглов.

Вчера, 28 сентября, губернатор Северной столицы лично проверил работу военкомата в Адмиралтейском районе, а до этого он призвал петербуржец сообщать ему о нарушениях в рамках призыва.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о том, что нужно сделать мобилизованным гражданам для того, чтобы заключить брак в день обращения в ЗАГС.