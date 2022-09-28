Петербуржцам рассказали, как быстро заключить брак мобилизованным гражданам

Петербуржцам рассказали о том, как можно ускорено заключить брак, если поводом для этого послужила частичная мобилизация.

Как пишет “МК в Питере”, процедура несколько отличается от того, как это делают в Москве. В столице достаточно предъявить повестку или извещение из военкомата, чтобы брак заключили в день обращения. В Петербурге этого не будет достаточно.

В ЗАГСе Приморского района пояснили, что повестка не может являться основание для ускоренного заключения брака, так как она не дает гарантий, что мужчину действительно призовут.

Поэтому для того, чтобы зарегистрировать брак в день обращения, необходимо предоставить мобилизационное предписание.