В России рассматривают возможность продления моратория на дополнительный контроль грузов ЕАЭС

В России могут снова продлить мораторий на дополнительный контроль грузов Евразийского экономического союза. По мнению уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, такая мера положительно сказалась на взаимоотношениях иностранных поставщиков.

Соответствующая инициатива была направлена премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. Так, Титов предлагает освободить от весогабаритного контроля все грузы ЕАЭС. Об этом пишет "МК в Калининграде".

Впервые мораторий на дополнительный контроль грузов ввели в Калининградской области в апреле прошлого года, а затем, в сентябре, продлили до 1 февраля 2023 года. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что это мера по большей части важна для внутрироссийских перевозок.

Отмечается, что мораторий должен распространиться на все группы ЕАЭС, которые перевозят между Калининградской областью и остальными регионами России. До этого мораторий позволял перевозчикам и декларантам избавиться от необоснованного административного давления на переходах через границу.