ЗакС утвердил кандидатуру Анатолия Повелия на посту вице-губернатора по ЖКХ

Об этом 27 октября сообщает пресс-служба городского парламента на сайте ЗакСа.

В Петербурге ЗакС утвердил Анатолия Повелия на посту вице-губернатора по ЖКХ. Депутаты городского парламента на заседании 27 октября проголосовали за утверждение главы Колпинского района Анатолия Повелия на посту вице-губернатора города.

«Анатолий Анатольевич Повелий проявил себя ответственным руководителем. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы занимать пост вице-губернатора Санкт-Петербурга», — сказал глава города Александр Беглов.

Анатолий Повелий будет отвечать за городское хозяйство, благоустройство, жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и государственное управление на территориях районов Петербурга.