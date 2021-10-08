За комментарий в интернете петербуржцу присудили штраф 300 тысяч

Об этом 8 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

2-ый Западный окружной военный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей петербуржца Константина Алексеева. Его признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК, публичное оправдание терроризма.

Алексеев в августе 2020 года разместил в паблике «РИА Новости» комментарий, начинающийся со слов: «За что?! Таким людям …» под записью о теракте в новозеландских мечетях. Мужчина признал вину.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала, зачем, с точки зрения следствия, Алексеев размещал свой комментарий: «С целью оправдания терроризма перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей социальной сети “ВКонтакте”, а также формирования у пользователей указанной социальной сети мнения о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».