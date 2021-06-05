Вадим Войтановский отправлен в отставку

В Петербурге отправили в отставку главу Муниципального образования “Лиговка-Ямская” Вадима Войтановского. Представителя “Единой России” решили досрочно отправить в отставку депутаты МО. Об этом сообщает Михаил Шабалкин, один из депутатов “Лиговки-Ямской”.

Заседание состоялось в пятницу, 4 июня. В ходе него было принято решение о досрочном прекращении полномочий Вадима Войтановского. Так, за удаление в отставку главы муниципального образования проголосовали семь присутствующих депутатов. Среди проголосовавших было два представителя партии “Единая Россия”.

«Дверь в муниципалитет была закрыта, проводили заседание в соседней парадной. Присутствовали жители, полицейские, участковый. Проголосовали единогласно за то, чтобы дать неудовлетворительную оценку главе муниципального образования Войтановскому за 2 года, 2019-й и 2020-й», — отметил депутат Михаил Шабалкин.