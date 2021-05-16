В «Единой России» приостановили членство арестованного проректора «Военмеха»

В партии «Единая Россия» планируют приостановить членство для Марата Гогуадзе, который арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Членство проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех" Марата Гогуадзе в партии "Единая Россия" будет приостановлено на ближайшем заседании местного политического совета», - сообщают представители «ЕР».

Напомним, проректор государственного технического университета "Военмех" решением Петроградского районного суда был арестован до 11 июля, на два месяца.