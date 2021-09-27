Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы

В пресс-службе Государственного Эрмитажа сообщили, что генеральный директор Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Государственной думы
«Михаил Борисович Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Пиотровский был председателем территориальной группы федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» по Северной столице на выборах в Госдуму.
По результатам выборов, которые проходили с 17 по 19 сентября, ЕР победила с результатом 34,99% голосов. Второе место заняла партия КПРФ, за которую свой голос отдали 17,90% избирателей, а третье — «Справедливая Россиия — За правду» — 10,79%.